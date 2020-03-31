شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على والدة هند صبرى فى مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة لاشينة لاشين شخصية والدة النجمة هند صبرى فى مسلسل "هجمة مرتدة" مع النجم أحمد عز وإخراج أحمد علاء، والذى يتم تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث تظهر هند بدور فتاة من أسره بسيطة بمحافظة الإسماعيلية.

مسلسل "هجمة مرتدة" من إنتاج شركة سينرجى وتأليف باهر دويدار ويتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كلا من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى،وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.

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لاشينة لاشين هند صبري

وتعود هند صبرى إلى الدراما التليفزيونية فى "هجمة مرتدة" بعد غيابها عامين منذ تقديمها مسلسل "حلاوة الدنيا" فى شهر رمضان من عام 2017، وشاركها البطولة ظافر العابدين وحنان مطاوع وأنوشكا ونهى عابدين وأحمد حاتم وهانى عادل وسلمى أبو ضيف، بينما كان آخر أعمالها فيلم "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وتم طرحه فى عيد الأضحى الماضى وحقق ايرادات وصلت الى 104 ملايين جنيه.

أما الفنانة لاشينة لاشين فشاركت مؤخرا بمسلسل حواديت الشانزليزية الذى تم عرضه على شاشة on العام الماضى، وهو بطولة إياد نصار وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.