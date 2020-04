شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع شيرى أبليبى لإخراج فيلم ديزنى الجديد Would Does It Be Be Nice والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الممثلة الأمريكية شيرى أبليبى، التى اشتهرت بـ أدوراها فى المسلسلات المختلفة مثل UnREAL و Roswell، مفاوضات لإخراج فيلم ديزنى + الجديد Would Does It Be Be Nice، العمل الجديد سيدور فى إطار كوميديا ورومانسية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter "، وسيقوم Andrew Gunn بالإنتاج، وستقوم Emma Fletcher، بكتابة نص السيناريو. وأخرجت أبليبى حلقات من UnREAL، بالإضافة إلى العديد من العروض الأخرى، ويدور فيلم Would Does It Be Be Nice، حول مجموعة من الأصدقاء المراهقين، الذين يستيقظون بعد 20 عامًا ليكتشفوا أنهم متزوجون ويعيشون حياة لم يتوقعها أي منهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter ". Advertisements كما أعلنت شركتى ديزنى، و Pixar، عن طرح فيلمهما الجديد الإنيمشن Onward، على منصة البث ديزنى +، بداية من يوم 3 أبريل المقبل، بـ مقابل مادى 19.99 دولا أمريكى، وذلك بعد إغلاق أغلب دور العرض حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وكان قد طرح العمل فى دور العرض حول العالم فى 6 مارس الجارى. ووصلت إيرادات العمل الجديد 103 مليون دولار عالمى فى شباك التذاكر حول العالم، وكان قد حصل فيلم الأنيمشن Onward، على تقييم 84%، وذلك من 94 مراجعة نقدية على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، ويدور فيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمان في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا. فيلم Onward من بطولة أصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاوضات مع شيرى أبليبى لإخراج فيلم ديزنى الجديد Would Does It Be Be Nice لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.