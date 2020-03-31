هذا ما قاله محمود حميدة عن فيلم الغسالة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحدث الفنان الكبير محمود حميدة، عن فيلم "الغسالة"، الذي سيتم طرحه قريبًا، في دور العرض السينمائية.

وقال حميدة خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي،: "لا يمكن الافصاح عن تفاصيل دوري في الفيلم، لأن الشخصيات اللي في الفيلم لا يُحكى عنها.. نتفرج عليها بس".

وتطرق حميدة للحديث عن الفنانين المشاركين معه في الفيلم قائلا: "كلهم ممثلين كبار، لكن صغار في السن".

يُذكر أن فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمود حميدة، طاهر أبو ليلة، محمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركه نيوسينشري وشركه أفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.