محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كتب الفنان صلاح عبدالله قصيدة لـ"الشارع"، بسبب فترة العزل المنزلي الذي يقضيها حاليًا، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية بعدم الخروج من المنازل لمدة 15 يومًا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونشر صلاح صورة له مجمعه في إطار واحد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: " بقالي أسبوعين وزيادة ماشفتش شكل الشارع بجد، بس هستحمل لأقصى حد، وبعد كدا هتشوف ياشارع مني اللي ماشفتهوش، هخليك في حضن رجلي تدووووووب وتبوووووووش".
جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله أعلن، عن دعمه 50 أسرة فقيرة، و50 أسرة من زملائه الممثلين أصحاب الظروف الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد العزل المنزلي.. صلاح عبدالله يكتب قصيدة لـ"الشارع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.