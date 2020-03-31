بعد العزل المنزلي.. صلاح عبدالله يكتب قصيدة لـ"الشارع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كتب الفنان صلاح عبدالله قصيدة لـ"الشارع"، بسبب فترة العزل المنزلي الذي يقضيها حاليًا، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية بعدم الخروج من المنازل لمدة 15 يومًا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر صلاح صورة له مجمعه في إطار واحد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: " بقالي أسبوعين وزيادة ماشفتش شكل الشارع بجد، بس هستحمل لأقصى حد، وبعد كدا هتشوف ياشارع مني اللي ماشفتهوش، هخليك في حضن رجلي تدووووووب وتبوووووووش".

جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله أعلن، عن دعمه 50 أسرة فقيرة، و50 أسرة من زملائه الممثلين أصحاب الظروف الصعبة.