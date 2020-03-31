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تواظب الفنانة ميريام فارس على نشر يومياتها من الحجر المنزلي، إذ تقول بأعمال الزراعة والاهتمام بحديقتها، كما تشجع ابنها جايدن على الزراعة.
وقد قالت ميريام إنها لطالما كانت تحلم بالاهتمام بالحديقة وشكرت الحجر المنزلي، الذي أتاح لها الفرصة لذلك.
وكانت ميريام قد نشرت قبل ايام فيديو لها وهي تمارس الرياضة في المنزل، ودعت الى استغلال فرصة الوجود في المنزل لاجراء تمارين مفيدة.
كما نشرت ميريام فيديو لها مع ابنها في المطبخ، وهما يقومان بالعجن والتراشق بالطحين.
ونصحت ميريام متابعيها بضرورة التزام البيت واختراع امور لتمضية الوقت بطريقة ممتعة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور وفيديوهات: هكذا تقضي ميريام فارس وقتها بالحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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