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امير سعودي يظهر بجهاز تنفس ويثير القلق حول احتمال إصابته بكورونا

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2020 05:52 صباحاً - أثار الأمير السعودي، فهد بن مساعد بن جلوي، مخاوف حول احتماعل إصابته بفيروس المستجد وذلك بعد نشر مقطع فيديو ظهر فيه يستخدم جهاز الإرذاذ المساعد على التنفس.

ونشر الأمير الشاب الفيديو عبر حسابه في موقع تويتر، مع ارشادات حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا، مكتفيا بتعليق قصير قال فيه “الحمدالله دائما وابدا”.

من غير المؤكد أن الأمير فهد أحد المصابين بالفيروس الجديد، إذ يستخدم مرضى الربو جهاز الإرذاذ ذاته لمساعدتهم على توسيع الشعب الهوائية في الرئتين وتحسين التنفس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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