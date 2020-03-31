كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2020 05:52 صباحاً - أثار الأمير السعودي، فهد بن مساعد بن جلوي، مخاوف حول احتماعل إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد نشر مقطع فيديو ظهر فيه يستخدم جهاز الإرذاذ المساعد على التنفس.
ونشر الأمير الشاب الفيديو عبر حسابه في موقع تويتر، مع ارشادات حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا، مكتفيا بتعليق قصير قال فيه “الحمدالله دائما وابدا”.
من غير المؤكد أن الأمير فهد أحد المصابين بالفيروس الجديد، إذ يستخدم مرضى الربو جهاز الإرذاذ ذاته لمساعدتهم على توسيع الشعب الهوائية في الرئتين وتحسين التنفس.
كانت هذه تفاصيل خبر امير سعودي يظهر بجهاز تنفس ويثير القلق حول احتمال إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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