كورونا يفرض تعديلاته على قواعد "غولدن غلوب وإيمي أواردز"

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الصحف الأميركية أن القيمين على جوائز "غولدن غلوب" وإيمي أورادز" قد أدخلوا بعض التغييرات على قواعد قبولهم للأعمال المشاركة في النسخة الجديدة من حفليهما، تبعاً للظروف الطارئة التي تواجه صناعة السينما والتلفزيون مع تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيراته على الصناعة بالكامل.

غولدن غلوب:

وعليه، فإن "جمعية الصحافة الأجنبية" التى تنظم الجائزة ستستقبل طلبات الأفلام من خلال روابط لمشاهدتها عبر الإنترنت. إضافة إلى استقبالهم لأفلام عُرِضَت في دور السينما أو على المنصات الإلكترونية المدفوعة والإنترنت.

وتأتي هذ التعديلات الظرفية تبعاً لمراعاة الجمعية لأوضاع الشركات المنتجة مع توقف عجلة الإنتاج للعديد من الإفلام والعروض المسرحية والاستعراضية وإغلاق العديد من دور الأوبرا، بسبب الظروف الوقائية المتخذة في مواجهة إنتشار الفيروس وإزدياد منسوب الهلع مع إصابته لعدد من مشاهير الفن العالميين .

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هذا ويشارك الموقع الرسمي لـ"غولدت غلوب" على تويتر بحملة التوعية والإرشاد من الفيروس، عبر نشر روابط تحذيرية من معلومات وفيديوهات عدة لمشاهير يقدمون النصح بهذا الخصوص.

جوائز إيمي

بدورها أعلنت "أكاديمية التليفزيون" عن تغييرات سيتم تنفيذها لموسم جوائز إيمي الـ72 بسبب الظروف الطارئة التي فرضها تفشي الوباء. حيث كشفت عن جملة تحديثات لجهة قواعد التصويت والمشاركة للأعمال التلفزيونية والمسلات بسبب تأخر عجلة الإنتاج والبرمجة. حيث قامت الأكاديمية بتمديد تاريخ أهلية المشاركة لـ "الحلقات المعلقة" حتى 30 يونيو ، بدلاً من 31 مايو.

وعليه، فإن قواعد المشاركة للمنافسة على جوائز إيمي أصبحت بعد تعديها كما يلي:

5 يونيو: آخر موعد للدخول

2 يوليو: بدء التصويت على جولة الترشيحات

13 يوليو: انتهاء التصويت على جولة الترشيحات

28 يوليو: الإعلان عن الترشيحات

21 أغسطس: بدء التصويت في الجولة النهائية

31 أغسطس: انتهاء الجولة النهائية من التصويت

لا توجد حاليًا خطط لإلغاء أو تأخير البث التلفزيوني لـ Emmy في 20 سبتمبر أو احتفالات Emmy للفنون الإبداعية يومي 12 و 13 سبتمبر.

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