إلهام شاهين تدعو لاختصار حلقات مسلسلات رمضان

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلت الفنانة إلهام شاهين بالفيديو عبر برنامج الإعلامية لميس الحديدي "القاهرة الآن" المعروض على قناة العربية الحدث، برسالةٍ وجهتها للشعب المصري، والوسط الفني. حيث خاطبت الناس مشددة على ضرورة التزام منازلهم والتوقف عن التصرّف وكأنهم يعيشون أوقات إجازة للمتعة في هذه المرحلة الخطرة.

وتوجهت باقتراح لمنتجي مسلسلات الـ 30 حلقة طالبة منهم الاكتفاء بتصوير 15 حلقة تُعرَض في رمضان، على أن تُعرَض الحلقات المتبقية بعد انتهاء أزمة الفيروس. مشيرةً إلى أن استمرار تصوير بعض المسلسلات سُيعرّض الفنانين والعاملين في الوسط الفني للمخاطر. فيما دعت القنوات التلفزيونية لعدم توقيع عقوبات على المنتجين في هذه الحالة، لأن الظروف أصبحت خارجة عن إرادة المنتج.



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