هاري وميغان يبدآن حياتهما الجديدة بعيداً عن العائلة المالكة

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""الخليج 365"" من بيروت: ودّع الثنائي الأمير هاري وميغان ماركل الجمهور عبر حسابهما الخاص على "إنستغرام" الذي يجمع ما يزيد عن 11 مليون متابع برسالةٍ مطولة تمنيا فيها الخير والنجاة للجميع آملين أن يكون التركيز العالمي الآن وخلال الأسابيع والأشهر التالية على الاستجابة للإرشادات والعمل على مواجهة فيروس كوفيد-19. وقالا أنهما سيركزان في الأشهر المقبلة على أسرتهما، بينما يطوران منظمتهما الخيرية غير الربحية.

وأضافا: "في الوقت الذي سنغيب عنكم، سنستمر بالعمل. ونتطلع لإعادة التواصل معكم قريباً. ونتمى أن تعتنوا بأنفسكم وببعضكم البعض حتى نلتقي مجدداً."

وكانت هذه رسالتهما الأخيرة بصفتهما عضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية. حيث سيبدآن مرحلة جديدة بعيداً عن حياة الملوك بدءا من يوم غد في الأول من "أبريل".

وعليه، لن يكون بوسعهما بعد اليوم استخدام لقب ”ملكي“ في الترويج لأعمالهما، بعدما تخليا عن استخدام لقب صاحب أو صاحبة السمو الملكي. فيما سيبقى الأمير هاري حفيد الملكة والسادس في ترتيب ولاية العرش، أميراً، لكن دون تولي أي مناصب عسكرية.

هذا وسينتقل الزوجان لإكمال حياتهما في لوس أنجلوس حيث تعيش والدة ميغان. في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يؤمن لهما الحماية الرسمية وسيكون عليهما الاعتناء بنفسهما.