إيمي آدمز تنتظر انتهاء أزمة كورونا لإكمال فيلمها الجديد

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""الخليج 365"" من بيروت: تترقب الممثلة الأميركية إيمي آدامز آدامز انتهاء أزمة فيروس كورونا لتواصل تصوير مشاهدها بفيلم Woman in the Window من إخراج جو رايت، والذي يجمعها مع غاري أولدمان، أنتوني ميكي، وجوليان مور.

والجدير ذكره أن العمل دراما نفسية مقتبسة من رواية بنفس الاسم للكاتب أ. فين. وتدور أحداثه حول عالمة نفس تصادق امرأة في بناية قريبة منها، ولكن حياتها تنقلب رأساً على عقب مع اختفاء هذه المرأة في ظروفٍ غامضة.

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