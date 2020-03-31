شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز والدة بشرى فى مسلسل "القمر فى آخر الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز جور والدة الفنانين الفنانة بشرى ومؤمن نور، ضمن أحداث مسلسل "القمر فى آخر الدنيا" للمخرج تامر حمزة والذى يتم تصويره حالياً للعرض فى شهررمضان المقبل، حيث انتهت سميرة من تصويرعدد كبير من مشاهدها فى أحداث العمل.

مسلسل "القمر فى آخر الدنيا"، تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى رومانسى، ويشارك فى بطولته، كل من الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.

وكانت أخرأعمال الفنانة سميرة عبدالعزيز مسلسل "بت القبايل" للمخرج حسني صالح والذى انتهى عرضه علي قناة "الحياة" قبل أسبوعين، وحقق نسبة مشاهدة كبيرة، وشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومنة فضالى، وياسمين على، ومدحت تيخا، وأشرف طلبة، منة فضالى، عمرو درويش.

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"بت القبائل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبيرعبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل، ويناقش الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل "بت القبايل"