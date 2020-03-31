محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة التونسية درة، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت درة في الجلسة بإطلالة كاجوال، من داخل منزلها، وعلقت درة: "تبدو الأمور صعبة الآن ولكن أنا سعيدة". وكانت آخر أعمال درة التونسية مسلسل "بلا دليل"، الذي حقق نجاحا جماهيريا عقب عرضه، والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وشارك في بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| درة بإطلالة كاجوال في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.