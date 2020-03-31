"قلقتنا عليك".. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لتوفيق عبد الحميد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على توجيه رسالة للفنان القدير توفيق عبد الحميد.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "أستاذ ‎توفيق عبدالحميد، حضرتك راجل في قمة الاحترام، وفنان عظيم.. قلقتنا عليك، والحمدلله إننا اطمنا عليك، ويا رب دايماً متكونش محتاج غير للي خلقك، لأنك تستاهل كل خير".

وكان الفنان توفيق عبدالحميد، قد كشف مؤخرًا حقيقة ما تردد بشأن تحويل سيارته الملاكي إلى تاكسي، بعدما انتشر منشور من حساب مزيف يحمل اسم الفنانة ياسمين صبري، على" فيسبوك" .

وصرح بأحد البرامج التليفزيونية، قائلا: "بالنسبة لواقعة إني أحول عربيتي لتاكسي كانت سنة 1990، كانت الحياة صعبة جدًا، وما كنتش عارف أعيش كويس، وما فيش شغل غير المسرح، والمسرح مش هيديك المبلغ اللي يعيشك كويس، وقتها جبت عربية 125 مستعملة وقولت أحولها لتاكسي، وأشتغل عليها بليل، ولكن طبعا الموضوع ماتمش لأن العربية قديمة".