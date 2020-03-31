خاص| كمال أبو رية يعلق على ظهوره حلقة واحدة في حكاية "بنات موسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

أعرب الفنان كمال أبو رية، عن سعادته بردود الفعل الجيدة التي تلقاها عن حكاية بنات موسى التي شارك فيها، وهى الحكاية الأولى من مسلسل "إلا أنا"، المذاع عبر قناة" دي ام سي".

وقال أبو رية، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الفنانة وفاء عامر وراء ترشيحه في حكاية بنات موسى بمسلسل إلا أنا، مشيرا إلى أنها بنت بلد وحبوبة.

وتابع، أنه تحمس للشخصية بعد قراءتها لأنها ستكون سبب في ارتفاع نسبة المشاهدة للحكاية، موضحا أنه احترم رغبة الجهة المنتجة والإخراج والزملاء وعلى رأسهم وفاء عامر، بوجوده في المسلسل.

وأوضح، ان اقتصار ظهور الشخصية التي يقدمها بالعمل في حلقة واحدة لم يضايقه، لأنها كانت مهمة في الأحداث كونها شخصية حبوبة والناس حبتها.

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وأشار إلى أن هناك مطالبات من جمهور المسلسل عبر السوشيال ميديا أن أكون موجودًا في باقي الحلقات الأخرى في الحكاية، ولكن هذا الأمر كان صعبا، لأن الأب يتوفي في أول حلقة بالمسلسل، واقترحت الفنانة وفاء عامر، عمل فلاش باك للشخصية التي أقدمها بظهورها في كل حلقة لأكون موجود في العشر حلقات، وهو ما كان يتطلب من السيناريست إعادة كتابة العمل مرة أخرى.

وأضاف، أن شركة أروما ستوديوز لم تبخل بأي شيئ على العمل، وقدمت كل الدعم للمسلسل.

حكاية" بنات موسى"، بطولة وفاء عامر وصبري فواز وكمال أبو رية ومحمد عز ونادية ‏رشاد وصفاء جلال، وعدد من الفنانين الشباب. ‎

مسلسل "إلا أنا "إشراف عام على الكتابة عبير سليمان ، قصة يسرى الفخرانى، وهو تعاون إنتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".