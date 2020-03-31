إيناس عز الدين تروي لـ"الوفد" سر "صابونة" مستشفى حميات إمبابة

كشفت المطربة إيناس عز الدين لـ"بوابة الوفد"، عن وجود حشرات داخل غرفتها بمستشفى حميات إمبابة، واختفاء تام للكمامات والقفازات ومواد التعقيم.

وقالت "إيناس" ان المستشفى غير مجهزة بالإمكانيات المناسبة للتصدي لهذ المرض "كوفيد 19"، وان منذ دخولها المستشفى لم يتم تغير الكمامة، بالإضافة إلى عدم وجود اي مطهرات او صابون ، وكمامات او كحول وقفازات، بجانب وجود حشرات وأبراص بغرف المستشفى، وبعد مداخلة الدكتور خالد مجاهد لبرنامج "الحكاية" مع

عمرو أديب، المذاع عبر شاشة mbc مصر، قامت ممرضة بوضع صابونة في حمام غرفتي في مستشفى حميات إمبابة.

وأضافت خلال حديثها بإنها في إنتظار نتيجة التحاليل، التي توضح اذا كانت سلبية او إنها حاملة للفيروس.

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وأكدت "عز الدين" على ان ما نشر على صفحتها الشخصية "فيسبوك" حقيقي، ولم يكن هدفه إثارة البلبلة والذعر ونشر الشائعات، انما تسليط الضوء

على عدم وجود إمكانيات كافية في مستشفى حميات إمبابة لإستقبال مصابي كارثة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك بعد تصريحات الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الاعلامي عمرو اديب عبر فضائية ام بي سي مصر.

وكانت قد أعلنت المطربة إيناس عز الدين، بالامس، عن إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من المغرب، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وتواصل معها على الفور المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، وارسل سيارة إسعاف لمكان تواجدها نقلتها لمستشفى حميات إمبابة