أغاني من زمن تاني.. خلدت أفلام وجسدت أدوار ووثقت وقائع

نعلم جميعًا إن وجود مطرب أو مطربة داخل أحد الأفلام يعني حتمية غناءه - بالطبع العكس هو مجرد استثناء - فالأغاني في الأفلام لها وقع آخر على المشاهد يختلف عن باقي الأغاني فقصة الفيلم والأطار الذي وضعت فيه الأغنية تذكر الجمهور دائمًا بالفيلم مهما مر من الوقت وقد تجعل البعض يعيد مشاهدة الفيلم مرة أخرى لتكون بذلك الأغنية هي السبب في تذكير الناس ببعض الأفلام وهو ما يحدث في الأغلب مع افلام عبد الحليم حافظ وغيره من المطربين فيتذكر المشاهد الأغاني أكثر من تذكره لأحداث الفيلم.

أغنية ضحك ولعب وجد وحب

قد تكون أغنية " ضحك ولعب وجد وحب " هي الأغنية الأشهر في فيلم " يوم من عمري " وقد

يتذكر الجمهور الفيلم بتلك الأغنية فما أن تذكر اسم الفيلم حتى تتذكر معه على الفور الأغنية وحالة البهجة التي تسببها وبالنظر على نسبة مشاهدة الأغنية على موقع اليوتيوب تستطيع معرفة ما تمثله تلك الأغنية للناس فلقد حصلت على نسب مشاهدة تجاوزت المئة وأربعين ألف مشاهدة منذ طرحها.

أغنية مال القمر ماله

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قد يجهل الكثير إن أغنية مال القمر ماله من فيلم " فاعل خير " كذلك على الرغم من شهرة الأغنية وكثرة تداولها بين العديد من الأجيال إلا إن الأكثر قد لا يعلم بوجودها ضمن الفيلم بل وإن الأغلب قد لا يكون شاهد

هذا الفيلم من قبل وبالنظر لنسبة المشاهدة بين الأغنية والفيلم بأكمله سنجد إن أغنية مال القمر ماله حصلت على نسبة مشاهدة على موقع اليوتيوب تجاوزت المليون بكثير بينما حصد الفيلم بأكمله على مئتي وسبعين ألف فقط وبالطبع الفرق الهائل بين نسبة مشاهدة الفيلم ونسبة مشاهدة الأغنية تعطينا إشارة بأن الأغنية هي السبب في تذكير البعض بالفيلم وهذا لا يعيب الفيلم بالطبع بل على العكس.

اغنية ياما القمر عالباب

بالطبع فيلم " تمر حنة " فاقت شهرته الكثير من الأفلام ولكن قد يرجع الفضل في شهرة الفيلم لأغاني فايزة أحمد ورقصات نعيمة عاكف، فبنظرة سريعة على موقع اليوتيوب نستطيع إدراك هذا الأمر فأغنية " ياما القمر عالباب " وهي إحدى أشهر أغاني الفيلم حققت نسبة مشاهدة تجاوزت الأثنان مليون كذلك حققت أغنية " تمر حنة " السبعمائة ألف مشاهدة بينما لم يحقق الفيلم بأكملة سوى تسعة آلاف مشاهدة على نفس الموقع.