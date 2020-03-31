كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2020 03:54 صباحاً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها بمطع فيديو طريف ظهرت فيه بكشل مختلف. واستعملت فيفي عبده احد الفيلترات التي اظهرتها بعينين وفم كبيرين وقالت: “اسكوزي يا جماعة ما تأخذونيش انا رحت وسعت عيني ونفخت بوقي وعملت التجميل كالعادة”. وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “جت الحزينه تفرح ملقتلهاش مطرح بعد ما صرفت القرشين اللى حيلتى على جمالى …جت المكرونا ولا الازنيا دى قالتلنا ستاى ات هوم #stay_at_home الحل ايه دلوقتي وحدى قاعده فى البيت اسكوزمى بقي وشوفوا الحل ايه وابعتولى عشان خلاص هطق من جنابي “.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… فيفي عبده في إطلالة جديدة: “أنا وسعت عيني ونفخت بوقي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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