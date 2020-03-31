شريهان تتهم المواطنين بالتسبب في انتشار فيروس "كورونا"

لا تزال أزمة كورونا تسيطر على تدوينات النجوم العرب وكانت آخرهم الفنانة شريهان التي أوضحت السبب الحقيقي من وجهة نظرها في انتشار فيروس كورونا، الذي بات يهدد حياة الملايين حول العالم. نشرت الفنانة شريهان تدوينة عبر حسابها على "تويتر" قدمت فيها التحية لكل شخص بات في الصفوف الأمامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، وشكرت كل من يتحمل المسئولية بحكمة ويسعى لمقاومة هذه المحنة الإنسانية فكتبت: "تحية إلى كل شخص أثبت إنه إنسان وتعامل مع هذا الوباء العالمي الكارثي أل لا إنساني، تحية إلى كل من يحارب هذا الوباء بحكمة مسؤولية وشرف".

النجمة شريهان أكدت أيضا أن المرحلة التي نمر تعد الأصعب في حياة الإنسان على الأرض وذلك بسبب كونها حرب وجودية مع فيروس كورونا والذي تسبب في موت الآلاف حول العالم وأرجعت السبب في انتشار الفيروس للإنسان الذي تسبب في أضرار بالغة لكوكب الأرض جعلت الفيروس يصبح عقابا عنيفا ويدخل في معركة وجودية مع البشر فكتبت: "نحن جميعاً نعيش حرب وجودية مصيرية في مواجهة كورونا وسامحوني كلنا كنا سبباً فيه ولا أستثني أحد".

شريهان تطالب متابعيها بالحذر من خطورة كورونا

الفنانة شريهان قد استغلت الفترة الماضية في نشر العديد من التدوينات عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التوعية من مخاطر فيروس كورونا ودعت كذلك متابعيها إلى التزام المنازل وتنفيذ كافة الإجراءات التي تم الإعلان عنها للوقاية من الفيروس، فكتبت عبر حسابه على "تويتر" تدوينة قالت فيها: " بكل لغات العالم، إلى كل إنسان إلى الإنسانية البشرية.. سلامتك سلامتي وسلامتي سلامتك .. وقايتك وقايتي و وقايتي وقايتك .. (أرجوكم) الوقاية . الوقاية . الوقاية"، بينما نشرت في تدوينة آخر نداء قالت فيه: " نداء إلى نفسيِ آسرتي الصغيرة آسرتي الكبيرة أصدقائي أحبائي شعبي (دولتي وطني بلادي) لا تستهينوا ولا تستخفوا بهذا الوباء العالمي كورونا فالأصعب لم يأت بعد".

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