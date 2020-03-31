شكرا لقرائتكم خبر عن Warner Bros تطرح الجزء الثانى من فيلم Space Jam خلال صيف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Warner Bros عن طرح فيلمها الجديد Space Jam 2، فى صيف عام 2021، ولم تأكد على موعد الطرح بعد، وأكدت على ذلك بالرغم مما يواجهه العالم هذه الإيام بسبب فيروس كورونا، الذى أدى إلى إيقاف تصوير كل الأعمال التى يتم تصويرها حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb".

وكان تعاقد لاعب كرة السلة العالمى "ليبرون جيمس" على بداية تصوير فيلم Sapce Jam 2، وهو الجزء الثانى لفيلم Space Jam 1 الذى حاز على إعجاب العالم بأكمله وليس الصغار فقط بالرغم من أن جزءا كبيرا منه كرتون وذلك فى عام 2018.

وصرح جيمس أن الجزء الثانى بدأت فكرته منذ 2016 ولكن توقف العمل به لأسباب كثيرة ولكن عادت الفكرة مرة أخرى، وتم التعاقد مع أبطال الفيلم الذى سيكون منهم لاعب السلة الأشهر فى العالم "مايكل جوردن".

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من جانبه قال جيمس أيضاً إنه أراد أن يقدم فيلما للمشاهدين تمنى أن يراه فى صغره وهذا السبب الرئيسى وراء تحمسه للفيلم، بجانب أن شركة Warner Bros ذات الأعمال الإنتاجية الضخمة ستتحمل التكاليف وسيقوم تيرينسى نانسى بالإخراج ويضم الفيلم عددا كبيرا من الممثلين الأمريكيين الأفارقة المحبوبين.

ودارت أحداث الجزء الأول حول شخصيات كرتونية تعشق لعب كرة السلة وتحدوا عصابة كبيرة بمباراة سلة كى يعيدوا القوة الخارقة التى سلبوها من أكبر لعيبة العالم بالسحر والشعوذة.

كما أعلنت شركة Warner Bros، تأجيل طرح فيلمها الجديد المنتظر، Wonder Woman 1984، بسبب انتشار فيروس الكورونا، على أن يطرح فى 14 أغسطس بدلا من 5 يونيو المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، وكانت قد نفت شركة Warner Bros، طرح العم الجديد، على أى من منصات البث بـ مقابل مادى.