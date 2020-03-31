شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة فى أول ظهور على السوشيال ميديا يتحدث عن كورونا: اطمنوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول ظهور له على السوشيال ميديا، تحدث الفنان محمود حميدة عن فيروس كورونا، وعن إصابات عدد من المسئولين حول العالم، موجها كلامه إلى الشباب المصري والعربي بخصوص الوضع الراهن، مشيرًا إلى أنه سينشر الفيديو كاملا غدا عبر صفحته على فيس بوك.

وقال الفنان محمود حميدة من خلال فيديو عبر حسابه بموقع تويتر: "أول مرة أطلع على السوشيال ميديا وأتكلم في فيديو صوت وصورة.. أنا بتكلم في الاستوديو اللى بصور فيه مسلسل حاليا.. ومعايا أفكار كتير جدا".

وأضاف: "إن السبب الأهم.. هو إن أنا عاوز أتكلم في موضوع بيشغل العالم كله دلوقتى وهو فيروس كورونا.. أنا عاوز أحكى مع التجربة بتاعتى مع الموضوع ده".





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وأوضح: "إن الأخبار بدأت تزيد عبر السوشيال ميديا.. فيه رئيس وزراء أصيبوا بالمرض.. وحد قالى عن أمير موناكو أصيب بالفيروس.. والممثل الكبير توم هانكس وزوجته أصيبوا بالمرض.. دول ناس مؤمنين تأمين عالى جدا.. طب ماذا عنا نحن.. اطمئنوا".

يشار إلى أن الفنان أحمد حاتم، نشر فيديو جديدا لمتابعيه، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل ‏الصور "إنستجرام"، بصحبة الفنان القدير محمود حميدة من كواليس فيلم "الغسالة"، ‏معلقًا: "شوية حاجات كده‎"‎ويظهر حاتم خلال الفيديو وهو يقرأ من احد الكتب، ‏ومحمود حميده بجواره وهو يصحح له ما يقرأه.‏

ويشارك النجم محمود حميدة في فيلم العارف، والذى ينتظر انطلاقه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر المقبل بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.