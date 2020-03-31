شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ينتهي من تصوير 16 حلقة من برنامجه الجديد قبل توقفه بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب النجم أحمد السقا تطورات أزمة فيروس كورونا على العالم والذى ألقت بظلالها أيضاً على الأعمال الفنية وخاصة برنامجه "مين يغلب السقا؟" الذى توقف منذ أسبوعين بسبب قرارات تعليق الطيران سواء فى لبنان أو مصر واعتماد البرنامج على استضافة نجوم مصريين ويتطلب ذلك سفرهم من مصر إلى لبنان.

ورغم أن الأمور مازالت عالقة بسبب استمرار الاجراءات التى اتخذتها سواء مصر أو لبنان للوقاية من تفشى الفيروس، إلا أن هناك أمل كبير لدى صناع البرنامج فى استكماله والانتهاء منه وعرضه فى شهر رمضان، خاصة وأن أحمد السقا قد انتهى من تصوير 16 حلقة كاملة من البرنامج قبل توقفه.

وجاءت الصعوبات التى واجهها البرنامج بأنه يعتمد على استضافة النجوم ومعظم ضيوفه من مصر وهذا يتطلب السفر من مصر إلى لبنان وذلك أصبح غير متاح، ليس هذا فقط وانما قامت الحكومة اللبنانية بمنع أى تجمعات وقررت ايقاف تصوير أى أعمال فنية سواء مسلسلات أول برامج أو أفلام وحفلات.

Advertisements

ويتواجد احمد السقا فى لبنان حالياً لعدم قدرته العودة الى مصر بسبب توقف الطيران، وذلك بعد انتهائه من تصوير عدد من الحلقات مع عدد من النجوم على رأسهم محمد هنيدى وكريم عبد العزيز وأمير كرارة ودرة وفيفى عبده على أن يستضيف في الحلقات المقبلة نجوم آخرين مثل أحمد حلمى ومنى زكى ونيللى كريم.