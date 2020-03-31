شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تفنى وجود حسابات لها على فيس بوك: سأقاضي أى شخص يتلاعب باسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت النجمة نادية الجندى، وجود أى صفحات أو حسابات لها عبر موقع فيس بوك، موضحة أنه ستقاضى أي شخص يتحدث ويتلاعب باسمها، وأنها فور عودتها من لبنان ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من أنشأها.

ونشرت الفنانة نادية الجندى، صورا للصفحات المزيفة عبر حسابها بموقع انستجرام، وقالت: "ليس لدي أي صفحات على الفيس بوك ولا أي أكونت أو بيدج وسوف أقاضي قانونياً أي صفحة وشخص بيتكلم وبيتلاعب باسمي".



نادية الجندى



وأضافت: "فور عودتي من لبنان سوف أتخذ كافة الإجراءات القانونية لغلق هذه الصفحات والأكونتات جميعاً وأقاضي من أنشأها وليس لدي علي مواقع التواصل الاجتماعي غير صفحه "الأنستجرام" دي وصفحة "تويتر" الموثقة".

وأوضحت:"وأي حد حينشر عن لساني أخبار غير حقيقية أو يتكلم عن حياتي الخاصة بالكذب والافتراء سوف يتم مقاضاته قانونياً سواء موقع أو جريدة أو صفحة تسئ لي بشكل مباشرأو غير مباشر من خلال نشر أخبار غير حقيقية من أجل التشهير باسمي طبقاً لمواد ونصوص قانون العقوبات وشكراً للجميع.. المكتب الإعلامي للفنانة نادية الجندى".

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يشار أن النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد تنتظرا تطورات الأوضاع الحالية فى لبنان بسبب الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، سواء بإيقاف الطيران أو منع التجمعات، والتى أدت إلى إيقاف تصوير جميع الأعمال الفنية فى لبنان ومن ضمنها مسلسل "سكر زيادة" الذى تعود به النجمتان إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات.

وكانت النجمتان الكبيرتان قد انتهيتا من تصوير 18 حلقة كاملة من "سكر زيادة" قبل توقفه منذ أسبوع، حيث تعتمد معظم أحداث العمل على مكان تصوير واحد تدور فيه القصة، وهو عبارة عن فيلا تقيم فيها نادية الجندى ونبيلة عبيد، وهذا جعل الأمور تسير بشكل جيد منذ انطلاق التصوير وتم الانتهاء من جزء كبير فى أحداث المسلسل قبل توقفه.