شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو مدبلج للعربية لـ فيلم نيتفلكس الجديد The Willoughbys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس عن أول تريلر لـ فيلم الإنيمشن باللغة العربية المدبلجة The Willoughbys، أو عائلة ويلوبى، العمل الجديد الذى سيطرح على منصة البث يوم 22 أبريل المقبل، بكلا اللغتين، العربية والإنجليزية، وسيتمكن المشاهدين من الاختيار بين أى منهما، ولم تعلن الشبكة عن أسماء مؤديى الأصوات باللغة العربية بعد، العمل الجديد مدته ساعة و32 دقيقة.

فيلم الإنيمشن الجديد The Willoughbys، من إخراج كريس بيرن، وري إيفانز، روب لودمير، العمل من بطولة أصوات باللغة الإنجليزية، كل من ويل فورت، مارتن شورت، أليسيا كارا، جين كراكوفسكي، ريكي جيرفيه، مايا رودولف، تيري كروز، سين كولين، شانون تشان كينت، ريبيكا حسين، ومستوحى من كتاب المؤلف لويس لورى الذى يحمل نفس الاسم، ومن تأليف كريس بيرن، مارك ستانلي.

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ويدور فيلم الأنيمشن الجديد The Willoughbys حول اقتناع أطفال ويلوبى بأنهم يتمكنون من تربية أنفسهم، ولذلك يضعون خطة مضللة لإرسال والديهم فى إجازة، ثم يشرع الأشقاء في مغامرتهم للوصول على المعنى الحقيقى للعائلة.

كما استجابت شبكة Netflix لطلب مفوض الاتحاد الأوروبى تييرى بريتون، ببث الفيديو فقط بدقة قياسية عن طريق خفض معدل جودة بث الفيديوهات بنسبة 25%، لكن فقط في الاتحاد الأوروبي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "forbes"، وردا على طلب مفوض الأوروبى، أصدرت شبكة نيتفلكس بيانا، الذى تضمن "بعد المناقشات بين المفوض تييرى بريتون والرئيس التنفيذى لـNetflix ريد هاستينجز، وبالنظر إلى التحديات غير العادية التي تسبب بها فيروس كورونا، قررت شبكة Netflix البدء في تقليل معدلات جودة الفيديوهات، عبر جميع مجموعات البث الخاصة بها في أوروبا لمدة 30 يومًا.

ومن الواضح من هذه الكلمات أن القرار تم اتخاذه بشكل مباشر استجابة لطلب بريتون، الذى قام بطلب الطلب من نيتفلكس، دون أن يعرف معدلات الجودة على منصة البث، حيث أنه طالب، بـ تقليل الجودة إلى SD، دون أن يعرف وجود 4K، لكنه تحدث عن أن جودة الأعمال على شبكة نيتفلكس هى HD، والتى تستهلك نسبة كبيرة من الإنترنت، ومع وجود الأشخاص فى المنزل، وفرض حظر التجوال فى العديد من البلاد، يجب على نيتفلكس، أن تتكاتف لـ مساعدة متابعيها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "forbes".