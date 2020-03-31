شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف حقيقة إصابة الفنانة إيناس عز الدين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل بجامعة الأزهر، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث إن الإصابة انتقلت له من عامل هندى أجرى تحليلا عنده وهو مصاب، وعندما شعر بأعراض المرض، وعلم أنه مصاب بفيروس كورونا، اتصل بأحد زملائه وسأله عن أفضل مكان يوجد به جهاز تنفس صناعي، ووجهه إلى مستشفى التضامن، ولكن حالته تدهورت بعد 24 ساعة ووافته المنية بعد ذلك.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن الفنانة إيناس عز الدين استغاثت بوزارة الصحة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى، وأنه حصل على رقم هاتفها وتحدث معها وأكدت له أنها كانت في المغرب وأن درجة حرارتها 37.5، فوجه على الفور بإرسال سيارة إسعاف لها وتم نقلها إلى مستشفى حميات إمبابة، مشيرًا أن حالتها الصحية جيدة للغاية، وتم سحب عينة منها وستظهر النتيجة غداً.

ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة الأخبار التي يتم تداولها عن وفاة شابة ثلاثينية بسبب إصابتها بفيروس كورونا، بل أصيبت بالتهاب رئوي حاد تسبب في توقف عضلة القلب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن كل الخطوات التي تخطوها وزارة الصحة، راجعة إلى الإرشادات التي تطلقها منظمة الصحة العالمية، وأن هناك التزام كبير من المواطنين بالإرشادات الوقائية اللازمة، وهذا هو المؤشر الجيد لمستقبل هذا الوباء في مصر.