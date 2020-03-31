هل سونام كابور حامل.. مقطع فيديو قد يكشف المستور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لممثلة بوليوود سونام كابور، وهي تتواصل مع حماتها بريا أهوجا خلال العزلة الذاتية في المنزل، خوفا من فيروس كورونا.

ومن خلال الفيديو الذي شاركته الفنانة لاحظ عدد كبير من المتابعينبروز بطنها، وتكهنوا أن نجمتهم قد تكون حامل.

سونام كابور عادت مؤخرا من لندن مع زوجها أناند أهوجا إلى مقر إقامتها في دلهي، وقررا الإقامة في العزل الذاتي بعد رحلة لندن

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لكن تسرب مقطع فيديو لها وهي تتواصل مع حماتها بريا أهوجا، بينما وقفت سونام في نافذة منزلها، شوهدت حماتها في المنزل المقابل في الطابق الأرضي.

كانت ممثلة Veerey Di Wedding ذات ظهور قليل في الآونة الأخيرة، وأعطت أيضًا فرصة للفوز بجوائز استضافتها في البلاد على الرغم من وجودها كثيرًا في الهند، لكن يبدو إلى جانب ممارسة الحجر الصحي للحد من COVID-19 ، تمارس أيضًا إخفاء أخبار حملها.

سونام كابور كان آخر أعمالها الفنية فيلم The Zoya Factor الذي بالكاد ذاق النجاح في شباك التذاكر، على الرغم من أن أخبار الجزء الثاني لفيلم Veerey Di Wedding أكدته المنتجة ريا كابور ، إلا أنه لم يتم الإعلان رسميًا بعد.