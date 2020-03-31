أميتاب باتشان يقترح تحويل القطارات لعنابر لمرضى كورونا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قدم أميتاب باتشان اقتراحًا فريدًا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وسط تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد،

نجم بوليود كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يقترح أن يتم استخدام عربات السكك الحديدية الفارغة كأجنحة عزل، خاصة بعد توقف حركة القطارات عن العمل في جميع أنحاء البلاد. ولفت النجم الكبير أن الفكرة شاركها شخص ما على صفحته على Instagram.

يقول في تغريدته: “يجب إرسال الفكرة إلى جميع السلطات الحكومية، جميع خدمات القطارات متوقفة تمامًا. وعربات القطارات معطلة. تحتوي كل منها على 20 غرفة يمكن استخدامها.

Advertisements

وأضاف “يوجد 3000 قطار في جميع أنحاء الهند. يعني 60 ألف سرير. يمكن استخدامه في عزل بعض الحالات. ولكن على أي حال أفضل من عدم وجود مستشفيات”.

فيما رحب المعجبون على الفور بالفكرة، و أشادوا بالنجم الكبير لاقتراحه الفريد. ومع ذلك ، تمنوا أيضًا أن لا يصبح الوضع خطيرًا بما يكفي لتنفيذ الخطة.

وعلق معجب قائلاً: “فكرة جميلة ، ولكن نصلي من أجل ألا نصل لهذه الفكرة ، نأمل أن يتوقف # COVID2019 هنا. فقط صلي من أجل حل هذه المشكلة.”