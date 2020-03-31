شيلبا شيتي تقدم برنامج للرشاقة أيام الحجر المنزلي.. فيديو

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
حاولت نجمة بوليود شيلبا شيتي استغلال وقت الحجر المنزلي، وتقديم شيء مفيد لها ولمتابعيها خلال فترة حظر التجول المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيريوس كورونا.
الفنانة الهندية شيلبا شيتي ذات اللياقة البدنية العالية شيلبا شيتي، قدمت برنامج مجاني لفقدان الوزن والصحة لمدة 21 يومًا، أثناء الإغلاق الذي أعلنه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لمحاولة إبطاء انتشار عدوى COVID19، عن طريق بث بعض مقاطع الفيديو على حساباتها.
وتقدم الفنانة في برنامجها نصائح حول النظام الغذائي والتأمل جنبًا إلى جنب مع “برنامج لتخفيف الوزن لمدة 21 يومًا” للمستخدمين الهنود والعالميين.
خطوة نجمة بوليود هذه تأتي كمحاولة لتشجيع الناس على البدء في تقييم صحتهم في هذا الوقت الثمين لمدة 21 يومًا والحصول على صحة - عقليًا وعاطفيًا - في مكافحة هذا الوباء.
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