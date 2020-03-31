أكشاي كومار ينقل زوجته إلى المستشفى وسط حظر كورونا.. إليك ما حدث

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

اضطر الفنان الهندي أكشاي كومار وزوجته توينكل خانا إلى مغادرة المنزل رغم حظر التجول في مدينة مومباي بسبب تفشي فيروس كورونا، من أجل الذهاب للمستشفى.

أكشاي كومار شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، مقطع فيديو لهما أثناء قيادته للسيارة عائدين من المستشفى، وكشفت خانا في الفيديو أنها تعرضت لكسر ساقها.

في الفيديو يظهر أكشاي وهو يقود عائداً من المستشفى وهو يضع قناع على وجهه، كان يرتدي قميصا أزرق وقبعة سوداء، وصوّرت توينكل المشهد من داخل السيارة وشاركت لمحة عن شوارع مومباي المهجورة.

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وقالت زوجة نجم بوليود “إنها الساعة 10:31 صباح يوم الأحد والطرق مهجورة، باستثناء الحمام والغربان - هذه الهدايا الرائعة بالنسبة لنا. ها هو سائقي على طول الطريق، نحن في طريقنا للعودة من المستشفى”.

وأضافت: “كلا! ليس لدي فيروس كورونا. يذهب الناس إلى المستشفى لأشياء كثيرة، مثلي ، لأنني خرقاء بشكل غير عادي. فقد تعرضت لكسر قدمي”.

كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد أعلن عن حظر تجول حتى منتصف أبريل لمكافحة انتشار الفيروس الجديد ، مما أجبر كل فرد على البقاء في المنزل.