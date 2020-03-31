كيلي جينر تعاني الملل من العزل المنزلى وجمهورها يقدم لها نصيحة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حرصت نجمة تليفزيون الواقع والملياردة الصغيرة كيلي جينر، على مشاركة متابعيها بأحدث صورة لها من داخل العزل الصحي المنزلى الذى تقضيه داخل منزلها، ورفعت النجمة صاحبة الـ 22 عاماً، الراية البيضاء في الاستسلام لحالة الملل التي تغلبت عليها في المنزل.

وسرعان ما استقبلت النجمة التي تمتلك أكثر من 168 مليون متابع عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، الكثير من التعليقات على صورتها، ونصحها الكثير من متابعيها بضرورة مشاركتها في موقع تطبيقات تيك توك لكسر حالة الملل التي تعيشها.

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ومن جانب آخر، حققت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيلى جينر، مكاسب أكثر من 1 مليار دولار بفضل خط Kylie Cosmetics الشهير، وهو ما دفعها للتبرع بمليون دولار، لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعالجون المرضى الذين تم تشخيصهم بالفيروس التاجي.

ويهدف هذا المبلغ بحسب تقرير منشور في صحيفة الديلى ميل البريطانية، إلى مساعدة الأطباء فى الحصول على أقنعة الوجه، ودروع الوجه ومعدات الحماية التي يحتاجونها لمساعدة المرضى، وقد علقت الطبيبة التى ولدتها ابنتها ستورمى، قائلة: “أنا عاجزة عن الكلام وعيني مليئة بدموع الفرح وقلبي غارق بالامتنان”.

والجدير بالذكر أن معظم سكان العالم، يقضون حاليا فترة العزل الصحي داخل منازلهم، تنفيذاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية لعدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وللحد من تفشي الفيروس بشكل أكبر، ويلجأ الكثيرون لمشاركة فيديوهات وصور لهم عبر منصات السوشيال ميديا لكسر حالة الملل التى يعيشها الأغلبية بسبب وقت الفراغ الكبير الذى يقضونه داخل المنزل.