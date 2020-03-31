ريا أبي راشد على السجادة الحمراء بالـ«بيجامة» من غرفة نومها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد في الحملة التي اطلقها مشاهير العالم لمشاركة محبيهم بتفاصيل من حياتهم اليومية خلال فترة الحجر المنزلي في محاولة لتشجيع الجميع على الألتزام في المنازل لمكافحة انتشار عدوى كورونا.

ريا لم تتخلى عن شغفها الإعلامي حتى خلال فترة الحجر بمنزلها، حيث شاركت الفاتز بمقطع فيديو طريف من داخل غرفة نزمها، ظهرت فيه بـ4 إطلالات مختلفة بالـ«بيجامة»، رصدت بها مواقف من عملها كمذيعة، كعمل حوار مع ضيف، وتغطية حدث على السجادة الحمراء، وإعداد التقارير على اللاب توب.

وفي تعليق طريف على الفيديو، كتبت ريا: «4 إطلالات مختلفة ب ٤ بيجامات مختلفة، خليك في البيت، طريقة عمل الموضة في البيت»، مضيفة: «أوجه الشكر لزوجي الذي صورني 5 مرات ولم يطلّقني بعد».

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يذكر أن الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد احتفلت بزفافها إلى الصحفي الرياضي الإيطالي فاليريو يوم 15 يوليو عام 2011، واثمرت زيجتها عن طفلة وحيدة أطلقت عليها اسم «لولا» 7 يوليو 2016.

scoop with raya هو اسم البرنامج الذي حقق نجاحاُ كبيراً، وشهرة عريضة لريا أبي راشد ليس فقط على مستوى المنطقة العربية، وإنما عالمياً، حيث تهتم فيه المذيعة اللبنانية بمتابعة وتغطية أخبار وأعمال نجوم هوليود والمهرجانات العالمية.