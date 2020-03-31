أمل العوضي وحيدة في عيد ميلادها بسبب «كورونا».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة الكويتية أمل العوضي بعيد ميلادها بمفردها في منزلها، وذلك بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الفنانة الكويتية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيه وحيدة في منزلها، الذي زينته بالكثير من البالونات والورود الحمراء.

أمل تألقت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بفستان فضي أنيق، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة مميزة، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها.

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الفنانة الكويتية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “في هذه المرحلة من حياتي ، أنا ممتنة للغاية لكل الحب والدعم من جميع الناس والأصدقاء والمعجبين .. أحبك جميعًا .. # عيد ميلاد”.

وكانت الفنانة والإعلامية الكويتية أمل العوضي قد عبرت منذ فترة عن رغبتها في اعتزال الفن، حيث قالت، خلال مقطع فيديو نشرته على تطبيق “سناب شات”، إنها تعيش حياة مزدحمة ومتعددة الاهتمامات، لافتة إلى أنها تشعر منذ شهر أو أكثر بالملل.

أمل أضافت أنها تتمتع بالشهرة منذ عام 2006، مشيرة إلى أنها دخلت الفن وهي في الـ 16 من عمرها، وتركته عندما تزوجت في عمر الـ 18، ثم عادت له في سن الـ 20، حيث أن مرحلة شهرتها الفعلية امتدت بين عاميها الـ20 والثلاثين.

وأعربت عن شعورها بالحيرة وعن رغبتها أحياناً بالتوقف عن العمل، مؤكدة أن هذه الخطوة تتطلب منها الكثير من التفكير.