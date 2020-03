جانيت جاكسون تستغل الحجر المنزلي فى المطبخ.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استغلت أيقونة الموسيقى والغناء النجمة الأمريكية الشهيرة جانيت جاكسون، تواجدها بالحجر المنزلى الذاتى فى منزلها الموجود فى لندن بسبب انتشار فيروس كورونا الذى يهدد العالم، وأبرزت مواهبها المميزة فى عالم الطهى.

النجمة العالمية البالغة من العمر 53 عاما، أثبتت أنها حقا موهوبة تماما في المطبخ كما هي على خشبة المسرح، فنشرت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لعدد من الفطائر التى أعدتها بنفسها لابنها عيسى البالغ من العمر عامين من أجل وجبة الإفطار، وكانت هذه الفطائر بأحد أشكال النوتة الموسيقية، وعلقت على الصورة “طلب ابنى الإفطار في الصباح والآن يسأل عن المزيد .. سأعود إلى المطبخ”.

وحصدت جانيت جاكسون، عددا كبيرا من الجوائز طوال مسيرتها الغنائية، وبدأت حياتها الفنية في عام 1973 وقدمت عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة و من أ برزها: ” made for now ” و ” rhythm nation ” و ” that’s the way love goes ” و ” miss you much ” و ” all for you “، وغيرها.

Advertisements

وعلى جانب أخر، تحاول دائما النجمة والمطربة الأمريكية جانيت جاكسون أن تبعد أبنها عيسي، عن أعين وسائل الأعلام بشتي الطرق، حتي عندما قررت النجمة العالمية البالغة من العمر 53 عاما، أن تهنئ طفلها بعيد ميلاده كان من خلال صورتها هي متجاهله تماما الكشف عن صورة طفلها التي تمني الكثيرين رؤيته.

وكانت النجمة العالمية جانيت قد احتفلت بعيد ميلاد ابنها الوحيد ” عيسي ” الثالث، مؤخرا، و ذلك بنشرها علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي الشهير ” إنستجرام ” حيث نشرت صورتها و هي في الأشهر الأخيرة من الحمل و كأنه ممنوع أن تنشر صوره طفلها، و علقت جانيت علي الصورة قائلة : منذ 3 سنوات ، باركني الله في سن الخمسين واعطاني أعظم هدية، طفلي، عيد ميلاد سعيد حبيبي، ماما تحبك أكثر من أي شيء آخر في هذا العالم .

و لاقت الصورة اعجاب قطاع كبير من محبي و معجبي جانيت جاكسون من مرتادي صفحتها التي تضم أكثر من 4 مليون شخص، حيث انهالت عبارات التهنئة بعيد ميلاد عيسي بكثافة وهوما لفت الأنظار، كما تم تداول الـ post بكثافة عبرمواقع التواصل الأجتماعي .