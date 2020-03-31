الإعلامية داليا أشرف تتعرض لحادث سير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الإعلامية المصرية داليا أشرف، مقدمة برنامج “8 الصبح” على قناة DMC، لحادث سير.

والدة داليا أعلنت هذا الخبر الحزين، عبر حساب ابنتها على موقع “فيس بوك”، حيث كتبت: “أنا والدة داليا.. بشكر كل الناس اللي بيتواصلوا معاها علي الفيس بوك وبعتذر هي تعبانة مش قادرة ترد.. ادعوا لها تقوم بالسلامة من الحادث”.

وداليا أشرف مذيعة مصرية من مواليد عام 1987، حصلت على بكالوريوس إعلام انجليزي من جامعة القاهرة عام 2009، وكانت أول وظيفة تعمل بها في إدارة التسويق في وزارة الشباب والرياضة، ثم شغلت وظيفة علاقات عامة وخارجية بنفس الوزارة، ثم عُينت مديرة مكتب مساعد وزير الشباب الأسبق.

وبعد ثورة 25 يناير، عملت داليا مراسلة لقناة “النهار” الفضائية، وقامت بتغطية العديد من الأحداث منها الانتخابات الرئاسية وثورة 30 يونيو، والمؤتمرات الدولية كالمؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ، والقمة الإفريقية، وكانت ضمن الوفد الإعلامي المرافق للرئيس خلال زيارته لألمانيا.