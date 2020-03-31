نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك في صور لها. وظهرت جوهرة بإطلالة جريئة أثارت بها الجدل، مرتدية بليزر مخطط الأسود مع الأبيض قصيرا جدا فوق الركبة . أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. Advertisements قد يهمك أيضا: جوهرة تشعل السوشيال ميديا بمجموعة من الصور الجديدة عمر كمال يعلن عن أغنية جديدة مع الراقصة جوهرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الراقصة جوهرة تثير الجدل بإطلالة جريئة على "إنستغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.