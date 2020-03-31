الراقصة دينا بإطلالة كاجوال محتشمة على "إنستغرام"

نشرت الراقصة دينا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة. وظهرت الراقصة دينا بإطلالة كاجوال محتشمة مرتدية بنطلون جينز ازرق، و شميز، وظهرت وهى تضع الكمامة على وجهها للتصدي ومواجهة فيروس الكورونا. أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بترك شعرها منسدلا على كتفها. Advertisements قد يهمك أيضا: دينا تطالب نقابة المهن التمثيلية المصرية بتقنين أوضاع الراقصات الراقصة دينا تخضع لجلسة تصوير بعد عودتها من العمرة

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