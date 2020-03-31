نسرين طافش تطبخ وعائلة أحمد داود ترقص.. يوميات النجوم في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - بهيرة فودة:

حرص عدد كبير من النجوم على إظهار حالتهم خلال فترة العزل المنزلي، بعد أن التزموا بإرشادات وزارة الصحة المصرية بالتزام البيوت، لأسبوعين تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الخليج 365 يرصد لكم تفاصيل يوميات بعض النجوم خلال فترة العزل.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه رفقة زوجها الفنان شريف رمزي وهما يمارسان التمارين الرياضية من داخل المنزل.

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي مقطع فيديو يجمعها بعائلتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهروا فيه وهم يرقصون على إحدى الأغاني الأجنبية، وعلقت علا: "عائلة داود على تيك توك، مين أحسن واحد عملها؟".

ميريام فارس

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نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو يجمعها بنجلها جايدين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ميريام وجايدن في الفيديو وهما يطبخان "بسكويت"، كما كانا يلعبان ويرقصان، وعلقت ميريام: "خليك بالبيت"

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تطبخ أكلة "رو نودلز"، كما كانت ترقص على إحدى الأغاني العربية، وعلقت :" Raw noodles النودلز السحرية لرفع المناعة و الرشاقة".

عمرو سعد

ونشر الفنان عمرو سعد مقطع فيديو، عبر خاصية الاستوري، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء محاولته في عمل فنجان قهوة.

أحمد داود

شارك الفنان أحمد داود جمهوره بمقطع فيديو، عبر خاصية الاستوري، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر داود في الفيديو وهو يلعب "بنك الحظ" مع ابنه.