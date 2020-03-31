"كل شيء في حياتي".. دنيا سمير غانم تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تهنئة شقيقتها إيمي بعيد ميلادها الـ33، الموافق، اليوم 31 مارس.

ونشرت دنيا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"عيد ميلاد يا كل شئ في حياتي".

وتحتفل الفنانة إيمي بعيد ميلادها الـ33، اليوم، إذ إنها مواليد عام 1987.

وشاركت الفنانة إيمي في رمضان الماضي بمسلسل "سوبر ميرو" من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ‏وإخراج وليد الحلفاوي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك ‏قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع والدها الفنان سمير غانم.