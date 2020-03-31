نبيل الحلفاوي يطرح سؤالين للمتخصصين عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". وكتب الحلفاوي: "سؤالان للمتخصصين، لماذا لا تستطيع الأبحاث على الفيروس أن تعرف درجة الحرارة التي تفككه خارج الجسم؟بعد أخبار عودة الإصابة في الصين لعدد ممن تعافوا، هل يعني هذا أن من يصاب به لا يكتسب مناعة. أم لا قدر الله ثمة احتمال أن يكون مثل فيروس الهربس يبقى خاملا ثم ينشط من حين لآخر؟". وتعاقد الفنان نبيل الحلفاوي على بطولة مسلسل "القاهرة كابول" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي وبطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي.

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