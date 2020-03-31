ريم البارودي تبعث رسالة مؤثرة لإيناس عز الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة ريم البارودي رسالة للمطربة إيناس عز الدين، بعد نقلها أمس لمستشفى الحجر الصحي بإمبابة، لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت ريم صورًا لإيناس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا صاحبة الصوت والقلب والابتسامة الجميلة إيناس عز الدين برج الميزان اللي مهما بيقع بيحاول ويقاوم ويعافر لحد مابيقوم بحب الناس ودعواتهم والطاقة الإيجابية".

وأضافت ريم: "هتعدي وإنتي أقوى من الوباء اللعين ده فيروس، وحتقومي بالف سلامة وزي ما وعدتني أنا ورانيا تعملنا صنية بطاطس، اللهم اشفي وعافي كل مريض ياحنان يامنان وارفع الضرر عنه يالطيف الطف بحاله، دعواتكم".

وقالت إيناس في تصريح خاص لمصراوي، أنها تتواجد حاليا في مستشفى حميات إمبابة، وتتلقى رعاية صحية على أعلى مستوى، إنها تنتظر نتيجة التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد غدا، بعد أن أعلنت أمس أنها تعاني من أعراض جعلتها تشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.