صور.. دريك يوجه رسالة مؤثرة إلى عائلته

نشر الفنان العالمي دريك بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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ووجه دريك رسالة مؤثرة إلى عائلته، قائلًا: ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لك الآن هو الاتصال بالضوء الداخلي الخاص بك. وهذا سيخلق أكبر فرصة للجميع. ثق بأن لديك كل السلطة في الداخل لتحقيق ذلك، ومن أجل القيام بذلك الاتصال بالناس والأشياء التي تجلب لك الكثير من الفرح. عندما يبدأ العقل في الانتقال إلى الإفراط في التفكير أو الخوف، قم بتحويل انتباهك على الفور إلى شيء مشرق. لا يهم ما حدث في الماضي أو ما يحدث

من حولنا الآن، يمكنك دائما جعل خيار للتحرر من عجلة المعاناة والذعر والانفتاح على الضوء الخاص بك .. نحن أقوياء، وذلك بمجرد اتخاذ الخيار في لحظة لتحويل الوعي الخاص بك إلى شيء جيد ، وسوف تظهر لك في واقعك. كن واعيًا، خاصة الآن من المخاوف القادمة من الآخرين، وندرك أنه لا ينبغي أن يكون كل شيء عقد من قبلك. الضحك هو أفضل دواء لديك، ولكن الدموع يمكن أيضًا أن يكون الإفراج قوية.

وأضاف دريك: التخلي عن أي حكم قد يكون لديك حول ذلك.

تذكر أنك لا تكون وحدك أبدًا ، وإذا كنت بحاجة إلى تذكيرك بذلك تطلب الدعم وستظهر. كل شيء يأتي إلى النية ، وعلى الرغم من وجود طاقات متضاربة تدور حولنا يجب أن تعرف .. سوف يعيد البناء ولكن لكي يحدث ذلك، عليك أن تفعل ذلك بالضبط. الاستئماني. لديك أكبر قلب وهذه هي أعظم هدية لك. من المستحيل التحكم دائمًا في محيطك ، ولكن عندما تحول التركيز إلى الطريقة التي تريد أن تشعر بها ، سيتآمر كل شيء لمساعدتك. أحب وأفتقد عائلتي الجميلة وأصدقائي ولا أستطيع الانتظار لليوم البهيج الذي نكون فيه قادرين على لم شملنا. حتى ذلك الحين يرجى إبقاء الأضواء الخاصة بك على.

يذكر أن الفنان العالمي دريك طرح مؤخرًا كليب بعنوان War، كما كسر الكليب حاجز الـ 38 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.