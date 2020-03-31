تحت شعار الحيوانات لا تنقل كورونا .. ياسمين صبري تشارك جمهورها صور قططها

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ويظهر في الصورة قطتان، وجاء دلك بعد تداول شائعات عن ان الحيوانات من المحتمل ان تنقل كورونا، وفضلت "ياسمين" التعليق على الصورة بقلبين، حيث تفضل تقضية "الحجر الصحي" مع قططها او

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ومن جانب أخر، تشارك "صبري"، في الماراثون الرمضاني المقبل، بمسلسل "فرصة ثانية"، حيث تقدم شخصية فتاة تعمل في شركة دعاية وإعلانات.



ويعد "فرصة تانية" ثاني بطولات ياسمين في الدراما التليفزيونية، بعد مسلسل "حكايتي" العام الماضي.

وتدور أحداث "فرصة ثانية" في إطار اجتماعي رومانسي، عن الفرص الثانية وقيمتها في حياة البشر، وكيف يستغلونها بصورة صحيحة.



ويشارك في بطولة المسلسل كلاً من "دياب، وأيتن عامر، وهبة مجدي، وأحمد مجدي، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وهبة عبد الغني، وسارة الشامي، وأحمد الشامي، ونهال عنبر، وعمر الشناوي، ومحمد جمعة، وتميم عبده"، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.