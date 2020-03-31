في عيد الأضحى 2020 .. غزوان الميالي ينافس بدموع ضاحكة

أكد الكاتب والسيناريست غزوان قاسم الميالي، أنه انتهى من كتابة سيناريو فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "دموع ضاحكة"، مشيرًا إلى أنه انتهى من كتابة جميع أحداث الفيلم، ومن المقرر أن يتم بدء أعمال التصوير خلال الفترة القادمة.

كما يعقد عدة جلسات عمل مكثفة خلال الفترة

الحالية للاستقرار على جميع التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد، وحسم التعاقد مع عدد من الممثلين بشكل نهائي للبدء في أعمال التصوير المقرر عرضه فى عيد الأضحى المبارك.

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وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، عن مجموعة من

الشباب الذي يمتلك موهبة الغناء ويتعرض لعدة مشاكل وصعوبات ويحاول الوصول والنجاح في ظل التحديات السياسية التي تعاني منها البيئة المحيطة بهم.

يذكر أن فيلم دموع ضاحكة بطولة كل من نور الغندور، فاطمة الحوسني، فوز الشطي، فاطمة الطباخ، مهند الحمدي، هدى صلاح، عبد الله التركماني، ناصر كرمانى، فرح المهدي، حسن إبراهيم، ليالى دهراب، إيمان العلي، ومن إخراج راجح حمدان.