بالصورة- حجر منزلي من نوع آخر.. بيلا حديد تحت أشعة الشمس بالبيكيني

ميرنا وليد - بيروت - تعيش العارضة العالمية ​بيلا حديد​ في ترف نظراً لثروة والدها وثروتها هي أيضاً ولا تحرم نفسها حتى في ظل أزمة انتشار ​فيروس كورونا​ من الاستمتاع بملذات الحياة ومنها تعريض جسدها للشمس لاكتساب السمرة والفيتامين المفيد كما وصفته.

وبالطبع لحجرها المنزلي طعم آخر مختلف عن الذين لا يملكون منازل كبيرة أو يستطيعون أن يستجموا في شاليهات لديها حمامات سباحة.

وقد شاركت بيلا حديد متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لها ظهرت فيها بـ بيكيني أبيض مؤلف من قطعتين ومن دون ماكياج وعلقت عليها :"محظوظة لاستطاعتي الحصول على الفيتامين د " مرفقة بإيموجي للشمس.

ونالت الصورة بأقل من 24 ساعة على طرحها ما يزيد عن مليون ونصف المليون علامة إعجاب فضلاً عن العديد من التعليقات.

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