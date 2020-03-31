هيفا وهبي غاضبة من مولود برج العقرب فمن قصدت؟-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أعادت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ نشر صورة لأحد متابعيها مرفقة بتعليق يصف مولود برج العقرب بأنه مريض نفسياً، معبرة بذلك عن غضبها من أحد مواليد هذا البرج ولم تشأ أن تذكر من هو لكنها ألمحت إلى أن أحد الأشخاص من برج العقرب قد تسبب لها بأذى.

ونشر المتابع صورة عليها تتضمن هاتف عليه علامة X وكذلك كاميرا عليها علامة X بالأحمر وعلق عليها :" إلى المريض النفسي برج العقرب وطقته من الكواكب لا تتدخل في حياة الناس خلهم يمارسوا علاقاتها حب وزواج وخطوبة وزواج مسيار وزواج فى السر لا تصور وتحتفظ بالمحادثات والصور وتروح تهكر جوالات الناس وتاخذ صورهم وتهددهم وتبتزهم العلاقة مع كواكب العقرب سامة إحذروهم قاتلهم الله".

كما علق المتابع نفسه بصورة أخرى لكاميرا فقط عليها علامة X حمراء وكتب :"ما تدري من وين يجيبون الأذي والمرض النفسي اللي فيهم يهكرون جوالات الناس ويسرقون الاستديو ويبتزون وبسويلك وبفعلك و و و افييه افييييه".

وانهالت التعليقات التي تنوعت بين ما اعتبر أن هذا الأمر صحيح وأن العديدن من برج العقرب يتسببون بأذى للناس وبين رأي العكس، لكن أغلبية التعليقات جزمت بأن هيفا قد تعرضت لأذى معين من شخص من برح العقرب فكتبت إحدى المتابعات :"اللي زعلوكي من هالعقارب يبعتلن عشرة سوا، نار وبارود وصياح ونياح وغز رماج وفقر ودين وعما العينين وغضب الوالدين وفراق لمحبين وتجيهن مجيبة لدوا وكل عشرين مصيبة سوا وفالج وكرساح يبعتلن حمى كل شكل بلون وكل لون بمرض ويحكموهن الحكماء ومايلاقولهن دوا بجاه الرحمن الله يحميكي فوفا".