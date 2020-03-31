الكلب ينقذ راغب علامة من الهزيمة في تمرين اللياقة أمام زوجته.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحاول النجم اللبناني راغب علامة تعويض محبيه عن توقف النشاط الفني بمشاركتهم في تفاصيل طريفة من حياته العائلية، وذلك خلال فترة الحجر المنزلي، تشجيعاً لمتابعيه بالالتزام بمنازهم لمكافحة انتشار وباء كورونا.

وفي مقطع فيديو طريف، ظهر السوبر ستار في تمرين تنافسي مع زوجته، مصممة المجوهرات جيهان علامة، وفي الوقت الذي بدا فيه راغب يحاول جاهداً مجاراة زوجته التي تتمتع بلياقة رياضية عالية، تدخل الكلب بشكل عفوي، لينهي التمرين بطريقة طريف مع ضحكات راغب الذي أنقذه من الهزيمة أمام زوجته.

راغب علامة تزوج مرتين، الأولى من سيدة لبنانية فرنسية لمدة عامين، وفي عام 1996 تزوج من جيهان العلي، ورُزق منها بولدين هما خالد ولؤي.

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من ناحية أخرى، انتهى راغب علامة من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد، والتي تحمل عنوان «ارتاح» باللهجة المصرية، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وهندسة صوتية هاني محروس، كما يعمل على اختيار باقي أغاني الألبوم.

يُذكر أن راغب علامة نجح في اقتناص فريقه للقب «أحلى صوت» من برنامج The Voice في موسمه الخامس، وفاز به المتسابق التونسي مهدي عياشي، وقد فاجأ السوبر ستار محبيه في الحلقة الختامية من البرنامج بطرح أغنية جديدة، بعنوان «كان غيرك أشطر»، وهي باللهجة الخليجية، من ألحان طلال، وكلمات خالد المريخي.