دلال عبدالعزيز تدخل في نوبة بكاء على الهواء بسبب جورج سيدهم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخلت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، في نوبة بكاء شديدة على الهواء خلال حديثها عن جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 27 مارس عن عمر يناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

دلال عبدالعزيز، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية “الحدث، إن جورج سيدهم كانت له أفضال كثيرة عليها، فهو الذي علمها كيف تقف على المسرح، واكتشفها مرتين، مرة في مسرحية “أهلا يا دكتور”، ومرة في مسرحية “حب في التخشيبة”، وتعرفت من خلاله على أهم الشخصيات في حياتها، مثل الفنانة نادية لطفي، والمخرج سمير سيف.

وأضافت، أن الفنان سمير غانم حزين جدا، ولهذا لم يتمكن من المشاركة في مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، فإحساسه أكبر كثيرًا من أي كلام، لكنه كان دائما يقول إن جورج سيدهم جبل تحمل كثيرا، وهو الذي تحمل إدارة الفرقة والمسرح دائما.

وتابعت، أنها بقدر ما كانت حزينة في جنازة جورج سيدهم، بقدر ما كانت سعيدة بالتنظيم، وشعرت خلال القداس كما لو أن روحه حولهم، وبأنه نجم مسرحي عالمي، ويكفي أنه توفي في اليوم العالمي للمسرح.

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يذكر أن الفنان جورج سيدهم، تم تشييع جثمانه من كنيسة العذراء بمدينة نصر، وسط حضور محدود لنجوم الفن حيث شارك في الجنازة الفنان أشرف زكين نقيب المهن التمثيلية، والفنان هاني رمزي، وتالفنانة دلال عبدالعزيز والفنانة إلهام شاهين.

وكان آخر ظهور فني لجورج سيدهم منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.