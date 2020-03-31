نادين نسيب نجيم ترد على منتقدي نشرها فيديوهات «تيك توك»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا بسبب فيديوهات التيك توك، التي تقوم بنشرها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، في الفترة الأخيرة.

نادين نسيب قالت في ردها عليهم عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “يشوفوا ويل سميث و جسيكا إلبا وبيلا حديد و كتار من ممثلين هوليوود عندن تيك توك و كل يوم بينزلوا فيديوهات ما حدا قارن فلان بفلان و لا حدا حكي عنن كلمة بس نادين شو ما عملت وخاصة لما تنجح بشي منفتش بالزوايا على أيًا شي و منبلش بلا بلا بلا عادي اتعودت”.

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وكانت نادين قد نشرت عددًا من الفيديوهات الفكاهية التي جمعتها بصديقتها في الحجر المنزلي.

من ناحية أخرى، تشارك نادين نسيب نجيم في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «2020» ، وتشارك في بطولته أمام الفنان السوري قصي خولي، كارمن لبس، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإنتاج شركة الصباح ومن إخراج فيليب أسمر، ومن المنتظر أن تغني الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أغنية تتر العمل.

شيرين هي نفس المطربة التي وضعت صوتها على تتر مسلسل نادين الرمضاني الماضي «خمسة ونص»، وكانت الأغنية بعنوان «يا بتفكر يا بتحس»، وقد حققت نجاحاً كبيراً، حيث كانت المرة الاولى التي تغني فيها النجمة المصرية باللهجة اللبنانية، وقد شاركت نادين في بطولة العمل أمام قصي خولي أيضاً، وكان من إخراج فيليب أسمر.