محمود عبدالمغني يعلق على العزل المنزلي بصورة مع عائلته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعا الفنان المصري محمود عبدالمغني، متابعيه إلى الالتزام بقرار حظر التجول والالتزام بالبيوت وذلك من باب الوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا.

محمود عبدالمغني نشر صورة له برفقة زوجته وأولاده من حديقة منزله عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “خليك في البيت لو الجامع اتقفل اعمل من بيتك جامع”.

وحازت الصورة عل إعجاب العديد من متابعيه الذين أثنوا على احترامه واحترام عائلته والتزام زوجته وابنته بالحجاب رغم صغر سنها.

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من ناحية أخرى، عرض لمحمود عبدالمغني، مؤخرًا مسلسل “بت القبائل”، وهو مكون من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات ‏العلاقات ‏الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة ‏والعادات ‏والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.‎ ‎

المسلسل من بطولة حنان مطاوع، وعمرو عبدالجليل، ومحمد رياض، ومنه فضالي، ومدحت تيخا، وأشرف ‏عبد الغفور وآخرين، سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.

يذكر أن الفنان محمود عبد المغني انضم لبطولة فيلم “يوم 13” للمخرج وائل عبدالله، حيث يجري تحضيرات مكثفة لدوره المقرر بدء تصويره داخل ديكور القصر بأستوديو مكة بمدينة السادس من أكتوبر.

‏‎فيلم “يوم 13” من بطولة أحمد داود ودينا الشربينى وأروى جودة ومحمد شاهين و جومانا مراد، من تأليف وإخراج وائل عبدالله.