بعد مبادرة الخير.. سعد الصغير يطالب متابعيه بالدعاء لأحد أعضاء فرقته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري سعد الصغير، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له من داخل إحدى المستشفيات برفقة أحد أعضاء فرقته الموسيقية بعد تعرضه لحادث سير.

وكشف سعد الصغير، من خلال الصور عن تعرض أحد أعضاء فرقته لعدد من الإصابات ومن بينها خدوش، وكدمات بالوجه.

وعلق سعد الصغير، على الصور قائلًا: “ألف ألف سلامه عليك أتمنى الشفاء، واحد من أعضاء فرقتي عمل حادث أتمنى من أصحابي وأخواتي الدعاء، ربنا يكرموا، ويقوم بسلامة وربنا يشفي كل مريض يا رب وأكرمنا جميعا يا رب الفترة القادمة بإذن الله”.

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وكان سعد الصغير، قد نشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، حث فيه المطربين على مراعاة أعضاء فرقتهم خاصة في ظل الأزمة التي تتعرض لها مصر بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن أعضاء فرقة أي فنان ملزمين منه طوال فترة الأزمة وأنه ليس مجبرًا بأن يعطيهم أموالًا ولكن من الممكن أن يقوم بإهدائهم كرتونة غذائية تكفي لمدة شهر حتى نتجاوز الأزمة.

كما وجه رسالة شكر للفنانين ونجوم الكرة بعد مبادرة “تحدي الخير”، داعيًا إياهم للنزول وتنفيذ هذه المبادرة بأنفسهم خاصة مع العمالة الغير منتظمة والتي تضررت كثيرًا بسبب هذه الأزمة، ودعا أيضًا إلى ضرورة الاهتمام بالجار وصلته.

من ناجية أخرى كان سعد الصغير، قد بدأ مؤخرًا، تصوير مشاهده في مسلسل”ولاد إمبابة”، وهو من بطولة كلاً من الفنان سمير غانم، وفريدة سيف النصر، وأحمد شيبة، وسعد الصغير، وشمس، ونادر أبو الليف، وبرلنتي فؤاد، وعبد الله مشرف، ومراد فكري، ومحمود فارس، وهاني الأسمر، وإسماعيل فرغلي، ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري، ومن إخراج ممدوح ذكي.