هنا الزاهد تتلقى عرضا لبطولة فيلم سينمائى عن الأطفال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت الفنانة والنجمة المصرية الشابة، هنا الزاهد عرضاً لبطولة فيلم سينمائي للأطفال، باعتبارها من أكثر الممثلات التي لها شعبية بين جمهور صغار السن، ولم تحسم هنا موافقتها بشكل نهائي حتى الأن ولم يتم الاتفاق معها بشكل رسمي.

وفي نفس السياق تنتظر هنا، استئناف تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “الغسالة” من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.

الفيلم يسجل التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم “قصة حب” الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.

والجدير بالذكر أن هنا الزاهد تغيب أيضا عن السباق الرمضانى القادم 2020 بسبب انشغالها في أعمال أخرى مثل برنامجها الجديد “هزر فزر”، الذى انطلقت أولى حلقاته أمس السبت على قناة cbc، حيث يعرض يومين فى الأسبوع هما السبت والأحد الساعة 10 مساء، وتوقفت هنا عن تصوير الحلقات فى الأيام الماضية ويتبقى 4 أيام فقط على الانتهاء من البرنامج بالكامل.